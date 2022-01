Maasveren zetten vanaf maandag weer gratis over, SP stelt Kamervragen over arbeidsconflict

Stille Getuigen Verdwaalde dolfijnen waren voor Lithse Maasvis­sers een maat te groot

LITH - De Maas bij Lith is al eeuwenlang het vissersdomein van veel generaties Van der Zanden die daar in de buurt van het veer en de stuw met hun schokkers visten. De laatste visser van de familie is Theo van der Zanden. Als hij ooit stopt, is dat het einde van een tijdperk.

18 januari