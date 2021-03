Macharenaren denken meer over toekomst gemeenschapshuis de Bongerd

MACHAREN - Gemeenschapshuis De Bongerd is een van de weinige plekken in Macharen waar dorpelingen elkaar nog ontmoeten. De gemeente Oss wil het gebouw, dat ‘niet echt gezellig’ is in 2022 aanpakken. In Macharen zijn inwoners al druk bezig met hoe dat ‘nieuwe’ gemeenschapshuis er uit moet komen zien.

Voor de werkgroep ‘Ontmoeten in Macharen’ staat een drukke periode op het programma. Te beginnen met ‘De week van Ontmoeten in Macharen’ die start op donderdag 8 april en een ambitiesessie. Doel van de activiteiten is duidelijk krijgen wat inwoners van Macharen willen met hun dorp.

Elkaar ontmoeten

De werkgroep ‘Ontmoeten in Macharen’ is a; enkele jaren actief, vertelt Chris Ermers. ,,Voor de oorsprong moet je terug naar de tijd dat de gemeente Oss werkte met voorzieningenkaarten. Toen werd voor elke dorpskern in kaart gebracht aan welke faciliteiten behoeft was. Elkaar ontmoeten is voor elke kern van groot belang. Ook in Macharen waar door de fusie van de plaatselijke voetbalclub één ontmoetingsmogelijkheid verloren ging.” En hoewel er nog een basisschool in Macharen is, is het niet zeker of die er met de plannen om één nieuwe school voor Megen, Haren en Macharen te bouwen, ook in blijft.

Sobere voorziening

,,Gemeenschapshuis de Bongerd is een andere plek waar Macharenaren elkaar treffen”, zegt Ermers. Maar de gebruikers hebben veel op- en aanmerkingen op dat gebouw. Ermers: ,,Het is een sobere voorziening, inefficiënt, onpraktisch en niet echt gezellig. Er is dus behoefte aan een beter uitgerust gemeenschapshuis. Gelukkig heeft de gemeente in de begroting 1,5 miljoen euro opgenomen om het gebouw aan te pakken, maar pas in 2022. Wij als werkgroep wilden alvast starten met de voorbereidingen, vandaar deze activiteiten.” De werkgroep krijgt daarbij hulp van De Plekkenmakers, een bureau in Rotterdam dat plannen ontwikkelt voor gebouwen en gebieden.

Ideeën en dromen

In de week is van 8 tot 15 april is dus ‘De week van Ontmoeten in Macharen’ met op donderdag 8 april een zogeheten ambitiesessie waar gebruikers van de Bongerd en andere belanghebbenden kunnen aangeven wat hun wensen, ideeën en dromen zijn met betrekking tot de huidige ontmoetingsplekken. Dat kan via de website van De Plekkenmakers maar ook middels een droomkaart die huis aan huis wordt verspreid. Op 15 april staan De Plekkenmakers in een online sessie stil bij de inzichten en behoeften van de dorpsbewoners, wat moet leiden tot een dromenboek.

Koffie-uurtjes

Chris Ermers benadert dat de 1,5 miljoen euro uit de begroting niet zomaar richting gemeenschapshuis gesluisd gaan worden. ,,Twee zaken komen samen: de aanpak van het gemeenschapshuis maar ook het opzetten van meer ontmoetingsmogelijkheden. Niet alleen met een bestuur maar ook met een groep programmamakers die ervoor zorgt dat bewoners elkaar op diverse manieren treffen tijdens bijvoorbeeld lezingen, concerten, gezamenlijke maaltijden of koffie-uurtjes. De huidige activiteiten zijn nog vooral bestemd voor ouderen, het zou prachtig zijn als ook jongeren in de nabije toekomst terecht kunnen. Nog beter: dat jong en oud elkaar ontmoeten.”

Op het voetbalveld

Na de zomer volgt er dan een belangrijk moment: ,,Dan moet er beslist worden wat te doen met de Bongerd. Dat kan een nieuw gebouw worden, op deze plek of wellicht op het voetbalveld, maar dat laatste is afhankelijk van wat er daar gebeurt met de bouw van nieuwe woningen. Maar ook opknappen is nog niet volledig uit beeld’.

Wat betreft die nieuwe ‘wijk’ op de voormalige voetbalvelden, vertelt Tom Vloet van ‘Macharen Bouwt’ dat projectontwikkelaars en stedebouwkundigen op dit moment plannen aan het uitwerken zijn, die straks worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.