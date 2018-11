Machurse Kwis laat de deelnemers joggen met hun hersens

Column In het Walkwar­tier vliegen The Jetsons rond een koekfa­briek

24 november ‘Meet George Jetson’, klonk het vroeger uit de speakers van de televisie, terwijl de vader des huizes in de vliegende gezinsauto over het scherm zoefde. Op het moment dat hij zijn zoontje afzette op de school, waar het menneke in de futuristische tekenfilmserie ‘The Jetsons’ naartoe ging, hoorden we het themanummer zingen over ‘his boy Elroy’.