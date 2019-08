Mág een vrouw de kaars dragen, gaat de processie niet door

‘Moed, hoop en vertrouwen'. Het zijn deugden die pastoor Spiertz uitsprak aan het einde van een plechtige viering in de St. Vincentiuskerk in Deursen. Deze heilige mis was de aanzet voor de jaarlijkse processie naar de nabijgelegen kapel van St. Rochus wiens feestdag in dit weekeinde jaarlijks wordt gevierd. Maar ondanks 'moed' en 'hoop' bleek het vertrouwen in de weergoden niet sterk. Al aan het begin van de viering vertelde de lector dat de processie niet doorging vanwege de verwachte regen.

Dat was vooral ook een teleurstelling voor Bets Wiegmans-Strik. Vorige week werd zij 75 jaar en juist nu was zij uitverkoren om de speciale kaars te dragen tijdens de voettocht naar de kapel. In deze stoet lopen normaliter ook priesters, vaandeldragers en muziekkorpsen mee. Geelwitte vaantjes markeren de route.

Op eigen houtje

,,Zeker ben ik teleurgesteld," zegt Bets. Nadat ze aan het eind van de mis al had geassisteerd bij het zegenen van de kaars, mocht ze die toch naar de kapel brengen. Maar wel op eigen houtje. Ze werd daarbij begeleid door enkele kerkgangers en een groep kinderen met bloemen. Het was toen al kurkdroog. ,,Maar ik heb wel begrip voor de beslissing al vind ik het jammer. Ik ben de eerste vrouw die deze eer te beurt valt."

Quote Dat het bestuur speciaal voor mij een lichtere kaars heeft laten maken, dat was niet nodig geweest Bets Wiegmans-Strik, Eerste vrouwelijke kaarsendrager St Rochus