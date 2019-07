‘Mag ik een koffie die al door een ander is betaald?’

OSS - ,,Heerlijk vind ik dit.” Hoe blij kan een mens zijn met een simpel kopje koffie? Wat voor de meeste mensen de gewoonste zaak van de wereld is, is voor de Osse Lenie en Nistelrodese Heidi iets bijzonders. Als je elke week de eindjes aan elkaar moet knopen zit een terrasje pikken er gewoon niet in. Tot nu dan. Want in Oss kunnen mensen zonder geld voortaan gebruikmaken van ‘Uitgestelde koffie'. Koffie die al door een ander vooraf is afgerekend.

Bij Hoofdstuk 2 in het Osse centrum en bij Supervlaai in winkelcentrum De Ruwert hebben ze er letterlijk een apart potje voor. In het potje zitten gele muntjes. Elk muntje vertegenwoordigt een kop koffie. Klanten en anonieme donateurs hebben de consumpties betaald. Het wachten was alleen nog op mensen die de gratis koffie bestellen.

,,Mensen moeten een drempel over", weet Maureen van Geenen, initiatiefneemster van ‘Uitgestelde koffie’. ,,Ze kennen het niet of ze schamen zich.” Daarom geeft ze nu zelf maar het goede voorbeeld. Ze heeft Heidi en Lenie uitgenodigd om haar naar Hoofdstuk 2 op De Wal te vergezellen. Vooral voor Lenie is het een welkom uitje. ,,Ik woon tegen het centrum aan, maar ik ga er zelden heen. Normaal gesproken kan ik alleen maar kijken hoe andere mensen genieten. Ik heb hier echt naar uitgekeken.”

Maar kan iedereen die daarom vraagt dan zomaar gratis koffie krijgen? ,,In principe wel. We vertrouwen erop dat er geen misbruik van wordt gemaakt", verklaart Van Geenen. ,,Je kunt van buitenaf niet in iemands portemonnee kijken. Soms ziet iemand er rijker uit dan hij of zij in werkelijkheid is. Er is heel veel verborgen armoede.” Op een informatieformulier staat dat de koffie wordt uitgeserveerd ‘met liefde, een lach en zonder oordeel'.

Eten Over

Van Geenen gaat er vanuit dat het balletje voor wat betreft de uitgestelde koffie de komende maanden gaat rollen. Lenie is in ieder geval overtuigd. ,,Ik ga voortaan elke week. En als ik dan iemand tref van de groep, dan nodig ik die uit om mee te gaan.” Met ‘de groep’ doelt de Osse op de leden van ‘Eten Over Oss’, een ander initiatief van Maureen van Geenen. ,,Ik zamel elke week brood en ander eten bij winkels in en verdeel dat over de zesenzeventig leden van mijn Facebookgroep. Net als de Voedselbank, inderdaad. Alleen hanteert de Voedselbank een aantal strenge regels en help ik iedereen die aanklopt. Het kaf scheidt zich in de regel vanzelf van het koren.”