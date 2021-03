Magneetvisser vindt vuurwapen in water bij Oss, politie stelt onderzoek in

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Die gaat in het kader van het politieonderzoek niet in op vragen over hoelang het vuurwapen vermoedelijk in het water lag. ,,Maar de vondst van dit wapen wordt natuurlijk verder onderzocht, onder andere om te bekijken van wie het wapen is en waarom dit in de Hertogswetering is aangetroffen.”