Majestueuze tempel van Kessel komt tot leven in digitale reconstructie

De reconstructie is gemaakt in opdracht van de gemeente Oss. De bedoeling is dat het filmpje wordt gebruikt voor educatieve en promotionele doeleinden. In januari dit jaar werden daarom alle brokstukken, die in 1977 werden gevonden bij zandwinning aan de Maas, opgemeten en van alle kanten gefotografeerd. De grootste stenen zijn na hun vondst op de toenmalige gemeentewerf van Lith beland en liggen daar tot op de dag van vandaag. Op basis van hun vermoedelijke positie en bouwtekeningen van andere tempels hebben de stenen hun plek in de virtuele tempel teruggekregen.