Makas uit Den Bosch: ‘Een oer-Brabantse Anatolische rockband’

Makas gaat lekker, ook in het buitenland. Sinds het ontstaan in 2015 stond de groep al op een van de grootste popfestivals van Turkije (Zeytinli Rock Festival), speelden ze in Engeland en is ook in Duitsland een flinke fanbase ontstaan.

,,Behalve een oer-Brabantse band zijn we ook een multiculti Anatolische rockband. Onze muziek klinkt Turks, maar Griekse, Slavische of Armeense mensen vinden onze muziek ook mooi en herkenbaar’’, vertelt oprichter Sahin (45), tevens zanger en saz- en baglama-speler van de band. Hij woont in Den Bosch, is geboren en getogen Brabander, en samen met gitarist Murat ‘de dinosauriër’ van de band, zegt hij. ,,We hebben diverse etnische achtergronden in onze band. Dat verrijkt de muziek.”

Op hun huidige tournee Van verleden naar heden blikt de groep met filmbeelden en muziek ook terug op het ontstaan van die multiculturele samenleving, vanaf de komst van onder meer Turkse en Griekse gastarbeiders. ,,Er ontstond een undergroundscene met bioscopen, videotheken en feestjes. Met de band willen we de sfeer en cultuur uit die tijd delen.”

Turkse muziek staat meer in de spotlights sinds de jonge Nederlands-Turkse band Altin Gün ermee scoort in het clubcircuit en festivalland. ,,Turkse muziek is hip”, erkent Sahin. ,,Wij liften daar graag op mee.” Makas maakt net als Altin Gün gebruik van traditionele instrumenten en oude folk, maar de muziek van de Brabanders is rauwer, meer rock.

Makas speelt eigen nummers (over zaken als onrecht, vriendschap en liefde) en put daarnaast gretig uit het vuistdikke songbook van oude Anatolische folksongs. Aan die oude liedjes geeft Makas een psychedelische rockdraai.