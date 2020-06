Man (19) opgepakt voor overvallen in Oss en Uden, mogelijk ook betrokken bij brute ontvoering Max Bongers

Geffen houdt eigen Wandelvier­daag­se in week van het afgelaste evenement

15:55 GEFFEN - Vier dagen wandelen door bossen, over dijken en langs velden. Elke dag een route van dertig kilometer. Geen ommetje in de avonduren dus, maar een echte Wandelvierdaagse. Start en finish zijn op het Dorpsplein in Geffen en dus niet in wandelhoofdstad Nijmegen. Dat is het plan van drie fanatieke wandelaars uit dit dorp.