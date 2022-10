Man (20) beroofd van duizenden euro's aan elektronica bij afspraak met ‘kopers’ naast station Oss

Stille Getuigen Ook de krant ontkwam niet aan de zegeningen van de wijwater­kwast

OSS - De katholieke kerk heeft een rijke traditie van inzegeningen. Door de ontkerkelijking is het daarmee wat minder geworden, maar rond Wereld Dierendag duikt er altijd wel ergens een bericht op over een dierenzegening. Op 4 oktober is het zodoende feest in Geffen en Vinkel voor (huis)dieren die niet bang zijn voor wat gespetter.

3 oktober