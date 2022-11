Man (20) beroofd van dure elektronica bij station Oss: drie mannen opgepakt

Lunchroom Onder Ons in Reek gaat dicht, nog wel besloten feesten en catering

REEK - Horecazaak Onder Ons in Reek gaat dicht. Zondag 30 oktober is de lunchroom voorlopig voor het laatst geopend. Eigenaren Mariska en Søren Bueters weten nog niet of de zaak definitief op slot gaat. De zaak is nog wel open voor besloten feesten en vergaderingen, ook catering blijft mogelijk.

28 oktober