Man (23) uit Berghem raakt gewond bij steekincident in Oss, dader gaat ervandoor

Burgemees­ter van Oss moet getuigen in hoger beroep Anjo R.; hof gunt opnieuw verlof aan veroordeel­den

DEN BOSCH/OSS - Burgemeester Wobine Buijs van Oss wordt als getuige opgeroepen in de omvangrijke strafzaak tegen een groot aantal leden van de woonwagenfamilie R. De burgemeester moet in hoger beroep verklaren in hoeverre ze zich nu werkelijk bedreigd voelde door Anjo R.

11 maart