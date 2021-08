Man (24) spuwde Osse agent speeksel en bloed in het gezicht

De arbeidsmigrant Suzana mist haar zoon in Bulgarije heel erg, maar toch weegt het gemis op tegen de voordelen van het geld

6 augustus OSS - Suzana heeft een zoon. Inmiddels is hij al 19, maar het is moeilijk hem maar drie keer per jaar te zien; al vijf jaar. Zo lang woont ze al in Nederland, op de Naaldhof in Oss. ,,In Bulgarije hadden we maar 150 euro per maand om van rond te komen. Dat kón gewoon niet.”