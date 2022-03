Man (33) vernielde busje na ruzie bij De Naaldhof in Oss

De Roemeen was kort voor het incident naar Nederland gegaan, op zoek naar werk. Dat had hij ook gevonden, maar zijn eerste loon was die decemberdag nog niet uitbetaald.

De arbeidsmigrant schopte en sloeg na het incident tegen een busje, dat hierdoor beschadigd raakte. De verdachte was nooit eerder met de politie in aanraking gekomen, ook niet in zijn geboorteland. Bij zijn rechtszaak kwam hij vrijdag niet opdagen. Het was onduidelijk of de man inmiddels een woonruimte had gevonden.