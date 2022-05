Man (34) uit Oss opgepakt voor misbruiken van jonge vrouw in weiland

‘Ook bij de planning van huwelijk dacht Vincent Janssen niet meer aan Oranje’

Als Vincent Janssen in Mexico moet voetballen, offert Annemarie, zijn moeder, haar nachtrust in Oss daarvoor op. Geen wedstrijd wil ze missen, vertelde Piet, haar man, mij vorige week toen we aan de praat raakten tijdens het Brabants Wielercafé in Oss. Heeft zo’n livestream uit Mexico ook de coaches en scouts van Oranje geïnspireerd?

21 mei