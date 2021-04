Man (37) zit vast na steekincident in woning Heesch, huisgenoot gewond: ‘Had erger kunnen aflopen’

UPDATE Onbevoegde boa werkte afgeluis­ter­de gesprekken Osse familie R. uit, OM erkent fout

20 april DEN BOSCH/OSS - Een flink deel van de afgeluisterde gesprekken op het Osse woonwagenkampje van de familie R. is uitgewerkt door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die nog niet beëdigd was. Volgens het Openbaar Ministerie is er slechts sprake van een formaliteit, maar advocaten vinden dat de fout gevolgen moet hebben voor het bewijsmateriaal.