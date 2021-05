Man (39) uit Oss aangehouden voor dodelijke aanrijding in Zaltbommel waarbij bestuurder doorreed

Uden en Landerd willen in gesprek over het buitenge­bied

25 mei UDEN/LANDERD - De nieuwe gemeente Maashorst staat in de steigers: de gemeenten Uden en Landerd willen op korte termijn in gesprek met de bewoners en ondernemers in het buitengebied. Met name in de Graspeel in Zeeland en in Odiliapeel. Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een toekomstvisie.