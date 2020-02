Man (44) overlijdt na val uit flat in Nijmegen

NIJMEGEN - Een 44-jarige man uit Nijmegen is donderdagavond overleden na een val uit de Biotex-flat aan de De Ruyterstraat in zijn woonplaats. De man, die oorspronkelijk uit Lith komt, viel naar beneden uit het flatgebouw en werd gevonden in een grasveld bij de flat.

Hij overleed aan zijn verwondingen. Reanimatie mocht niet meer baten, aldus een politiewoordvoerder.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Of het om een zelfdoding gaat, is volgens de politie niet duidelijk. ,,Verder onderzoek is nodig om vast te stellen wat de doodsoorzaak is. We houden daarom op dit moment alle opties nog open en sluiten niets uit", zegt een politiewoordvoerder.

Afgezet met linten

Rondom het complex stond het donderdag de hele avond vol met politieauto's. Ook de forensische opsporing van de politie was ter plaatse. Het gebied rondom de flat was afgezet met linten. Ook is er buurtonderzoek gedaan. Veel buurtbewoners en bewoners van de flat reageerden geschrokken op de afzettingen. Zij vroegen zich af wat er gebeurd was.

Vandaag doet de politie verder sporenonderzoek naar de toedracht. Of het slachtoffer ook een bewoner was van de flat, is volgens de politie evenmin duidelijk. De verwachting is dat het onderzoek van de politie nog dagen voortduurt. ,,Ik verwacht in elk geval niet dat hier vandaag (vrijdag, red.) uitsluitsel over komt", zegt de woordvoerder.