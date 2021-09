Man aangehouden in woning in Heesch

Huis en Haard Collectief bouwen kost veel tijd en energie, maar levert Henk en Sjan een prachtige patiowo­ning op

18 september HEESCH - Collectief bouwen, het is een traject van de lange adem, weten Henk en Sjan Verschuur inmiddels. Maar wél eentje die de moeite waard is. Want ze zijn dolblij met hun patiowoning aan de Nelson Mandelastraat in Heesch. Net als de medebouwers- en bewoners om hen heen overigens.