Man beet huisgenoot van vriendin in pols en been

Wat het overdragen van de kazernes betekent voor de brandweer in Oss

8:25 OSS/DEN BOSCH - Als de gemeenteraad donderdagavond akkoord gaat, draagt Oss alle brandweerkazernes over aan de veiligheidsregio. Daarmee krijgt de plaatselijke politiek wéér minder te zeggen over een belangrijke instantie. Vijf vragen over een gevoelig dossier.