Man die dronken door groep feestende mensen reed in Oss, zit ondanks veroordeling nog steeds niet vast

VIDEO Koe bevalt van drieling: ‘Heel erg bijzonder, maak je niet vaak mee’

10 maart BERGHEM - Ze zijn wat klein van stuk, maar kerngezond: de drieling van moederkoe Ciska 7 die vorige week ter wereld kwam in Berghem. ,,Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt”, zegt melkveehouder Bart van Schaijk, en dat wil wat zeggen want hij boert al zijn hele leven, hij nam het bedrijf over van zijn ouders. ,,We zagen al bij het scannen dat het er drie waren, maar dan is het nog maar afwachten of ze het ook redden.”