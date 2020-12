Man die Peter Hovens in zijn eigen flat doodstak krijgt ineens haast met proces

VDG zet poort nu toch open voor windmolens in de Lithse polder: ‘Een noodzake­lijk kwaad’

4 december OSS - Er tekent zich in de Osse gemeenteraad een duidelijke meerderheid af voor de komst van een groot windmolenpark in de Lithse en Geffense polder. Donderdagavond bleek dat VDG als grootste coalitiepartij door de bocht gaat en met enige weerzin akkoord is met clustering van de duurzame energieopgave in dit gebied.