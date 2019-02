Man die volgens justitie Osse Bianca wilde vermoorden, 'wist ook van andere moordzaken’

DEN BOSCH - Marco F., de man die volgens justitie op 1 april 2015 probeerde om de Osse Bianca van der H. dood te schieten, heeft tegen de Duitse politie gezegd dat hij informatie heeft over 'verschillende moordzaken in Nederland'.

De 47-jarige F. zei dat toen hij op 16 april 2015 in Duitsland werd aangehouden. Justitie vertelde dat vrijdagmorgen tijdens de rechtszaak tegen Marco F., die terechtstaat wegens poging tot moord op Van der H. Later op de middag zal justitie bekend maken wat voor straf het eist tegen F., die inmiddels in een tbs-kliniek zit. Daartoe werd hij veroordeeld na een gewapende overval in het Overijsselse Holten.

Marco F.: ‘Ik heb het niet gedaan’

Aan het begin van de rechtszaak zei F. dat hij 'niks te maken heeft’ met de moordaanslag op Van der H. ,,Ik heb het niet gedaan". Voor het overige beroept hij zich voornamelijk op zijn zwijgrecht. Justitie zegt voldoende bewijs te hebben dat F. degene was die op de avond van 1 april 2015 in de woning van Van der H. aan de Narcishof in Oss met een pistool op haar schoot . De eerste kogel schampte de arm van de Osse rijschoolhoudster, daarna blokkeerde het wapen en maakte de schutter dat hij wegkwam.

In de rechtszaak bleek vrijdagmorgen dat Marco F. voor zijn aanhouding regelmatig contact had met Martien Reuvers. Die werd lange tijd verdacht van de moord op Ossenaar Hans van Geenen, met wie Bianca van der H. destijds een relatie had. Rijdend op de A73 bij Nijmegen werd Van Geenen in 2008 doorzeefd met mitrailleurs. Martien Reuvers en een neef werden door de rechtbank veroordeeld, maar later in hoger beroep vrijgesproken.

Gebrek aan bewijs

In februari vorig jaar werd Reuvers ook opgepakt omdat hij achter de poging tot moord op Van der H. zou zitten, maar korte tijd later werd hij vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Op een patroonhouder die achterbleef in de woonkamer van Van der H. werd zijn dna-profiel gevonden, zo bleek vrijdagmorgen. F. wilde niet zeggen of hij Reuvers kent.

Briefje met naam Osse vrouw