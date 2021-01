Man door drie personen geslagen en beroofd in Oss

Geen Nieuwjaars­duik maar wel een paar duikjes in de Geffense Plas

1 januari OSS - Geen Nieuwjaarsduik zoals traditiegetrouw in de Geffense Plas in Oss? Maar het kan ook anders. Twee échte duikers gingen 's middags drie kwartier het water in, zes stoere kerels in zwembroek deden dat rond half vier ongeveer drie seconden. En de twee Hansen gooiden koud zeewater over zich heen.