Man door meerdere daders geschopt, geslagen en beroofd van sigaretten en medicijnen in Oss

Oss past eeuwenoude regels aan zodat kermis altijd in zelfde weekend valt

17 november OSS - Al sinds mensenheugenis is de kermis in Oss op de eerste zondag ná 15 augustus. Maar dat gaat na een paar eeuwen veranderen. Om het rooster voor exploitanten eenvoudiger te maken, is de Osse kermis vanaf komend jaar altijd rondom het derde weekend van augustus.