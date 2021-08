Man ernstig gewond bij massale vechtpartij in Oss

Bossche­naar (49) mishandel­de ex-vrouw in Oss tijdens ruzie over vreemdgaan

5 augustus DEN BOSCH/OSS - Een 49-jarige Bosschenaar ging in de nacht van 23 op 24 oktober in een woning in Oss door het lint, omdat hij dacht dat zijn ex-vrouw vreemdging. Hij sloeg het slachtoffer onder invloed van drugs en alcohol tot bloedens toe in het gezicht. De man moest maandagmiddag voorkomen bij de politierechter in Den Bosch. ,,Ik was woedend omdat ze mij voor de derde keer had bedrogen. Ik voelde me erg gekwetst.” De man had al twee eerder veroordelingen voor huiselijk geweld op zijn naam staan.