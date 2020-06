Man hoest richting Osse agenten en roept dat hij corona heeft

De man was dinsdag staande gehouden op de Looveltlaan in Oss omdat hij vermoedelijk onder invloed van alcohol en/of drugs achter het stuur zat. Tijdens de staandehouding begon hij de agenten te beledigen, waarop hij is aangehouden. Bij de aanhouding verzette hij zich. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau, waarbij hij riep dat hij corona had en drie keer in de richting van de agenten hoestte. Nadat agenten ingrepen staakte hij zijn actie, maar hij bleef doorgaan met beledigen.