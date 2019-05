Man komt om het leven tijdens werk met landbouwmachine in Maren-Kessel

video Zuinigheid troef voor racers: op één liter diesel van Oss naar Osnabrück

20:57 BERGHEM - Studenten sleutelen deze week in Berghem aan superzuinige autootjes. Dat het daardoor mogelijk is om 186 kilometer te rijden op één liter diesel, bewijzen Helmondse scholieren. Zij sturen hun paarse mini-pickup truck zaterdag opnieuw het circuit op voor een zuinige testrit. Samen met studenten uit heel Europa verkennen ze de weg naar de toekomst. In een wedstrijd van energiereus Shell.