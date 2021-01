Man komt om tijdens werkzaamheden op boerderij tussen Loosbroek en Nistelrode

Strijd rond ‘Warenhuis van Schaijk’ laait weer op: buurvrouw strijdt nu tegen onderdeel van plan

13 januari SCHAIJK/DEN BOSCH - Mag de zijdeur van het vroegere Warenhuis van Schaijk nou wel of niet worden gezien als hoofdingang. Buurvrouw Annie Manders vindt van niet. Volgens haar is het een schuurdeur die door vier arbeidsmigranten die tijdelijk in het pand wonen, als hoofdingang wordt gebruikt. Daarom stond ze gisteren weer voor de bestuursrechter in Den Bosch.