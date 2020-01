Man met zwaar letsel naar ziekenhuis na mishandeling in Nistelrode

Vissers­kerk-koor is wederom slimste bij Osse Kwis, verschil­len in de top bijzonder klein

24 januari OSS - Voor het eerst in de zesjarig historie van de Osse Kwis is het een titelverdediger gelukt om de winst te prolongeren. Het verschil was weliswaar niet zo groot als vorig jaar, maar dat zorgde niet voor minder vreugde bij D'n Ollinge Mik. Achter die originele naam zit overigens het koor van de Visserskerk, Les Chanteurs de Saint Gérard.