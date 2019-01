Man niet welkom in Oss vanwege mogelijke dreiging uit hoek moordenaar Peter Netten: ‘Hij moet vrezen voor zijn leven’

Voor weinig geld naar De Lievekamp: ‘Ook mensen naar theater trekken die er normaal niet komen’

9:38 OSS - Theater De Lievekamp pakt in het jubileumjaar flink uit tijdens het Nationale Theaterweekend. Woordvoerster Madeleine Oosterholt: ,,We willen uitdragen dat theater voor iedereen is." Programmeur Ron Megens, vult aan: ,,Ons doel is mensen die normaal niet naar het theater komen, er kennis mee te laten maken."