Man onwel: Osse brandweer in actie

Negen verdachten in beeld voor aanslagen op Poolse supermark­ten, onder meer in Tilburg en Hees­wijk-Din­ther

27 september SCHIJNDEL - Justitie in Noord-Holland heeft in totaal negen verdachten in beeld voor de aanslagen op Poolse supermarkten en de pogingen daartoe die er zijn geweest. Die vonden onder meer plaats in Tilburg en Heeswijk-Dinther. Het negental wordt in twee verschillende onderzoeken vervolgd, zo laat het OM maandag desgevraagd weten.