Man op scootmobiel aangereden door auto bij winkelcentrum in Oss

Ossenaar Peter Hovens lijkt voor zijn dood gemarteld: ‘Tientallen snij- en steekwon­den’

15:57 DEN BOSCH/OSS - Langzaam maar zeker wordt steeds meer duidelijk over de gruwelijkheden die zich in februari hebben voorgedaan in de flatwoning van Peter Hovens in Oss. Zo is uit onderzoek vast komen staan dat het slachtoffer om het leven is gebracht met een messteek in de borst, maar dat hij daarnaast tientallen steek- en snijwonden in zijn lichaam had.