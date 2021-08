Man rijdt in sloot en mishandelt daarna handhaver in Oss, ook mes in beslag genomen

Herinne­rings­bos Oss wil uitbreiden, want herden­kings­boom planten is populair in deze regio

11 augustus OSS - Het herinneringsbos in Oss wil uitbreiden. Het initiatief is zo populair dat er een wachtlijst is ontstaan. Ook in Geffen en Heesch is de behoefte groot om verdriet, maar ook vreugde te markeren met een boom of bankje in de natuur.