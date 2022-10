Man rijdt onder invloed van cocaïne op gestolen snorfiets, opgepakt na wilde achtervolging

Politie doorzoekt huis in Schaijk vanwege dodelijke schietpar­tij Oss

SCHAIJK - Opnieuw is er een huiszoeking door de politie vanwege het dodelijke schietincident in Oss op 14 april dit jaar. Donderdag doorzoeken agenten en een speurhond een woning aan de In Den Bogerd in Schaijk, meldt de politie. Bij de schietpartij kwam een 23-jarige Ossenaar om het leven.

11:28