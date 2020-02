Man uit Berghem brak met vuistslag kaak cafébezoeker in Oss

Leider Osse groep probleem­jon­ge­ren veroor­deeld tot celstraf vanwege afpersing

12:12 DEN BOSCH/OSS - ,,Je mag klappen krijgen, of je geeft me nu je bodywarmer.'' Dat zei een 19-jarige Ossenaar op 1 april 2019 tegen een plaatsgenoot op het parkeerterrein bij de Jumbo. Hij stond deze week voor politierechter M. van Vliet in Den Bosch, op verdenking van 'afpersing'. De verdachte ontkende alles.