Man uit Den Bosch is auto kwijt wegens te hard, door rood en onder invloed rijden

Kunste­naars­echt­paar Annelies van Rijn en Stephan van den Thillart: ‘Pelgrimage was voor ons het afleggen van een innerlijke weg’

9:34 OSS - In de stalen figuren herken je meteen een wandelende man en vrouw met rugzak. De man is Stephan van den Thillart (69). Hij maakte het kunstwerk van dun, massief staal. Stukken van zes meter, aan elkaar gelast tot achttien meter, daarna verhit en zonder onderbreking gebogen tot de vorm van het tweetal dat in K26 tentoongesteld staat. De vrouw is zijn echtgenote Annelies van Rijn (66). Van haar zijn werken in textiel en brons te zien.