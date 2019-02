Man uit Oss aangehouden voor mishandeling van huisgenote: ‘Blijven elkaar aantrekken en afstoten’

Column Graag logeerka­mers voor concert­klet­sers in 'Skaeve Huse’

15:00 Het jaarlijkse rapport over hoe gelukkig men gemiddeld is per land wordt al jarenlang aangevoerd door Denemarken. Of de Denen elkaar daar tijdens concerten ook vol van enthousiasme over vertellen durf ik niet te zeggen, maar als er een lijst gemaakt zou worden van plekken waar men het meest onbeschaamd door muziek heen staat te wauwelen, zou Oss daarin ongetwijfeld bovenaan staan.