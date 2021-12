Man uit Zeeland veroorzaakte dodelijk ongeluk door veel te zware aanhanger: ‘Dacht dat het wel kon’

Fundis neemt zorg over in Osse zorghuis Sibelius: 'We moeten het wel anders gaan doen’

OSS - De circa 50, veelal hoogbejaarde bewoners kunnen opgelucht ademhalen. Het failliet verklaarde Osse zorghuis Sibelius komt in handen van Fundis. Deze organisatie neemt niet alleen de zorg in de parkflat over, maar gaat vanuit deze locatie ook verpleeghuiszorg aan huis aanbieden.

22 december