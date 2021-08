Man voor de 25e keer betrapt op rijden zonder rijbewijs in Oss, onder invloed van drugs aangehouden na achtervolging

Carrousel Groen (Schaijk) neemt Udens project ‘Schoon en Veilig’ over

27 augustus UDEN/SCHAIJK - In wezen valt het Udense project Schoon en Veilig, dat mensen vanuit een uitkering aan werk hielp, al een half jaar onder Carrousel Groen, een soortgelijk project van Brabant Zorg bij de Nieuwe Hoeven in Schaijk. Donderdag 2 september is de officiële overdracht.