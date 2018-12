Man zit bekneld onder stapel hout in Heesch en raakt ernstig gewond

Recherche doorzoekt vandaag meerdere locaties in onderzoek naar S­tint-ongeluk in Oss, administra­tie in beslag genomen

12:14 OSS - In het onderzoek naar de oorzaak van het Stint-ongeval in Oss doet de politie vandaag op meerdere plaatsen onderzoek. Onder andere in een bedrijf in Bilthoven. Dat is de plaats waar de fabrikant van de Stint gevestigd is. Justitie onderzoekt of iemand strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het ongeluk op 20 september. Dat gaat waarschijnlijk nog maanden duren.