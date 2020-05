Man zonder rijbewijs rijdt slingerend veel te hard door Oss

Wijkagenten die onopvallend surveilleerden in de Schadewijk zagen de man over de Berghemseweg rijden, terwijl hij een mobiele telefoon aan zijn oor had. Hij reed daarnaast veel te hard en heel dicht op de auto's voor hem. Eenmaal op de Graafsebaan trapte hij het gaspedaal in en reed er 130 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan. Daarbij slingerde hij over de weg.