Manifestatie tegen ‘verkwanseling’ Luciakerk in Ravenstein: ‘Dit pikken we niet’

Eerste keer aanbellen voor Osse fitheids­test is altijd eng

9:39 OSS - De binnenkomer is de brief die de bewoner heeft gekregen. ,,Als het goed is, heeft u een brief gekregen van de gemeente, over het project Sociaal Vitaal.” En dan gaat de rest van gesprek meestal vanzelf. Over bewegen, fitheid, maar eigenlijk over álles.