Mannen voor de rechter om ongeval waarbij Dave van Gijn (19) uit Den Bosch om het leven kwam

De dodelijke aanrijding was van meet af aan met raadsels omgeven. De scooter met daarop twee jonge Bosschenaren had midden in de nacht niks te zoeken op de provinciale weg. De bestuurder ervan werd aangehouden toen bleek dat hij had gedronken. En hoe kwam het dat deze indertijd 21-jarige Bosschenaar zelf nauwelijks kleerscheuren had opgelopen? De bestuurder van de BMW maakte zich direct na de aanrijding uit de voeten, zijn beschadigde voertuig achterlatend. De eigenaar van deze auto, een 31-jarige Ossenaar, claimde dat zijn auto een paar uur eerder was gestolen. Later bleek dat hij zelf achter het stuur zat.

Lees ook PREMIUM Twee mannen vervolgd voor dodelijke aanrijding op Weg van de Toekomst in Oss Lees meer

Wapenbezit

Beide mannen wordt het veroorzaken van een dodelijke aanrijding verweten. Daarnaast moet de Ossenaar zich ook verantwoorden voor wapenbezit en het achterlaten van het slachtoffer. De zaken dienen na elkaar.

Advocaat Robert Klaassen, die de Bossche verdachte bijstaat, meldde eerder dat hij voor vrijspraak van zijn cliënt gaat. ,,Het enige dat hem wordt verweten is dat hij met die scooter niet op die plek had mogen rijden. Om iemand om die reden te veroordelen voor ‘dood door schuld’ gaat veel te ver.” Klaassen heeft begrepen dat de officier van justitie er niet met gestrekt been in zal gaan. ,,Mijn cliënt wordt niet vervolgd voor rijden onder invloed. Waarschijnlijk wordt de aanklacht afgezwakt tot een verkeersovertreding.”

Vriend verloren

Anders ligt dat in de optiek van Klaassen voor de bestuurder van de auto. ,,Het is duidelijk dat hij ver boven de honderd kilometer per uur reed op een weg waar zeventig is toegestaan. Hij was op dat moment druk bezig met zijn telefoon, blijkt uit telecomgegevens. En waarom is hij er na de aanrijding vandoor gegaan? Dat zal ook zijn reden hebben.”