Marathon en Kennedymars rond Oss half juni: ‘Tachtig procent kans dat het doorgaat’

Gaat Robin Borneman kroon op werk zetten? Eindzege in ‘We want more’ kán grote doorbraak worden

20 april OSS -De Osse singer-songwriter Robin Borneman lijkt nu ook solo door te breken in Nederland. Hij is zaterdag de grote favoriet in de finale van de tv-talentenjacht We want more op SBS6. Borneman is momenteel hot. Én heel erg druk. ‘Mijn woning is veranderd in een stoffige studio.’