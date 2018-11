Marc van Hintum is gelukkig in een wereld van egotripperij en geldlust

Winterland Oss luidt de noodklok bij de gemeente: 'Wij willen zekerheid voor de komende jaren’

15:04 OSS - Winterland in Oss komt in gevaar als de gemeente de komende jaren geen extra geld over heeft voor dit jaarlijkse schaatsevenement in het hartje van de stad. Het college van B en W wil de bijdrage juist afbouwen.