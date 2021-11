Marco vindt miniatuurbouwen erg ontspannen, maar onder tijdsdruk bij tv-programma ‘Klein maar fijn’ was dat anders

Dorpen van Uden en Landerd stemmen vooral op eigen mensen en partijen; oude gemeenten nog erg op zichzelf

UDEN/LANDERD - Het is één nieuwe gemeente Maashorst maar bij de verkiezingen stemden de inwoners nog altijd op hun eigen mensen en partijen. In Uden scoorden de ‘Udense’ partijen, in Landerd waren Voor de Dorpen en Maashorst Vooruit populair.

25 november