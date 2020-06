Maren-Kessel pakt uit met digitale kermisbingo

MAREN-KESSEL - De kermisliefhebbers thuis een beetje amusement bieden, omdat de gezelligheid van het plaatselijke dorpsfeest in Maren-Kessel even onbereikbaar is. Hét alternatief is een digitale kermisbingo op 27 juni.

Waar in het afgelopen jaar door werkgroep 'Meer Kermis voor Maren-Kessel' hard werd gedacht om de behoorlijk ingekakte dorpskermis een oppepper te geven, gooide de pandemie roet in het eten. Het dorpje blijft deze maand verstoken van nieuw kermisvertier.

Quote Fanatiek thuis op de bank de bingokaart af te strepen is het idee Angel van Oss

,,Om de inwoners toch van een beetje amusement te bieden, organiseren we samen met de groep achter het plaatselijke dorpsfeest de bingo op zaterdagavond 27 juni, vertelt Angel van Oss. ,,Ons dorp is de afgelopen maanden behoorlijk hard getroffen en we verdienen allemaal wat afleiding. Fanatiek thuis op de bank de bingokaart af te strepen is het idee.”

Spanning en sensatie op het puntje van je eigen stoel

,,Met hulp van een evenementenbureau is het bingospel via YouTube thuis op het scherm te aanschouwen. We halen alles uit de kast om alle mensen, ook buiten ons dorp, te verleiden voor deelname. Het plaatsen van een filmpje op Facebook met veel voorpret bracht zelfs kaartverkoop aan oud-inwoners in Amerika en Australië”, stelt Van Oss trots.

Avondvullend programma met bonusspelletjes

Het wordt een avondvullende show vanaf 19.30 uur met een bijzonder randprogramma welke als een rode draad door de avond loopt. Een lokaal trio zal de presentatie verzorgen. En eerlijk is eerlijk, het idee is afgekeken. ,,In Geffen en Oss was het een succes, dat moet hier ook kunnen.”

Een kaart kost 11 euro en is te koop via www.marensekermis.nl/bingo. Op zondag kunnen de prijzen worden opgehaald bij café-zaal De Sleutel.