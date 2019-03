Maren-Kessel stemt: ‘Zet windmolens in de zee, niet mijn achtertuin’

Dat zou zomaar eens te maken kunnen hebben met de plannen voor een grootschalig windmolenpark (60 tot 80 turbines) in de uitgestrekte polder tussen Den Bosch en Oss. Weg vrije uitkijk, zo redeneert een deel van de dorpelingen. Maar is dat nou écht van invloed op het stemgedrag in Maren-Kessel? Uit een korte rondgang bij het stembureau blijkt dat dit alleszins meevalt. De stemmers - veelal op leeftijd - blijven bij hun partij, windmolens of geen windmolens. ,,Ik ben er geen voorstander van, maar ik verwacht dat ze er toch komen. Dan wil ik liever meepraten en meebeslissen”, stelt een vrouwelijke kiezer, wiens mening zeker niet op zich staat.

Chris Verreijt denk er totaal anders over. De Maren-Kesselaar is faliekant tegen de eventuele komst van de windmolens en zal de stem die hij zo gaat uitbrengen zeker te gelde maken. ,,Natuur is natuur. Dat moet je helemaal niet willen volbouwen. Zet die windmolens in de zee, niet in mijn achtertuin.” Hij is van mening dat de overheid een kwalijke rol speelt. ,,Achter zo’n windmolenpark zit een verdienmodel. Dat levert goud geld op. Leg je de daken vol zonnepanelen, dan ziet de overheid daar niets van terug. Mooie praatjes over het klimaat, maar ondertussen zijn de voornaamste argumenten financieel, vindt Verreijt. ,,En dat is heel erg”, verzucht hij nog maar eens.