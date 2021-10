Margarinefabrikant Jurgens staat weer even centraal aan de Kruisstraat in Oss, net als andere industriëlen uit het verleden

Boven de entree van het cultuurpodium hangt een tableau dat weergeeft dat Jurgens in zijn tijd een internationale speler was op de markt van kunstboter. Net als zijn grootste concurrent Van den Bergh. Wat hun invloed was op Oss en waarom zij uit de stad vertrokken, zal historicus Jurgen Pigmans uit de doeken doen in een korte lezing. De andere industrietakken in Oss komen aan bod door middel van interviews en beeldmateriaal. Kitty Schaap en Jan van der Boom van het PPO (Poëzie Podium Oss) zullen gedichten over werk en industrie uit hun bundel Panklaar voordragen. Ook is er livemuziek.